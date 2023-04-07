Німецька компанія встановить у Миколаєві опріснювальні системи

Влада Миколаєва підписала з німецькою компанією Boreal Light GmbH Меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Компанія встановить у Миколаєві 5 контейнерних опріснювальних систем на сонячних панелях.
“Також компанія проведе навчання у Берліні для трьох співробітників МКП “Миколаївводоканал” із встановлення, використання та обслуговування опріснювальних систем”, - написав Сєнкевич.
В свою чергу, Миколаїв забезпечить територію для встановлення систем, джерело водопостачання та резервуари для накопичення очищеної води.
Також міська влада зобов'язується обслуговувати ці опріснювальні системи.
Нагадаємо, Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про ремонт 35 бомбосховищ.