Німецька компанія встановить у Миколаєві опріснювальні системи

Ці системи працюватимуть на сонячних панелях.

Влада Миколаєва підписала з німецькою компанією Boreal Light GmbH Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Компанія встановить у Миколаєві 5 контейнерних опріснювальних систем на сонячних панелях.

“Також компанія проведе навчання у Берліні для трьох співробітників МКП “Миколаївводоканал” із встановлення, використання та обслуговування опріснювальних систем”, - написав Сєнкевич.

В свою чергу, Миколаїв забезпечить територію для встановлення систем, джерело водопостачання та резервуари для накопичення очищеної води.

Також міська влада зобов'язується обслуговувати ці опріснювальні системи.

Нагадаємо, Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про ремонт 35 бомбосховищ.