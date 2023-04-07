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Німецька компанія встановить у Миколаєві опріснювальні системи

Ці системи працюватимуть на сонячних панелях.

Німецька компанія встановить у Миколаєві опріснювальні системи
Фото: Пресслужба Олександра Сєнкевича

Влада Миколаєва підписала з німецькою компанією Boreal Light GmbH Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Компанія встановить у Миколаєві 5 контейнерних опріснювальних систем на сонячних панелях. 

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“Також компанія проведе навчання у Берліні для трьох співробітників МКП “Миколаївводоканал” із встановлення, використання та обслуговування опріснювальних систем”, - написав Сєнкевич.

В свою чергу, Миколаїв забезпечить територію для встановлення систем, джерело водопостачання та резервуари для накопичення очищеної води.

Також міська влада зобов'язується обслуговувати ці опріснювальні системи. 

Нагадаємо, Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про ремонт 35 бомбосховищ

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