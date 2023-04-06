Головне за день. Четвер, 6 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 20 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, заклики Сі Цзіньпіна, демонтаж церкви УПЦ МП у Львові. Яким запам’ятається 407-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу українські захисник відбили понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Росіяни завдали чотирьох ракетних та сімох авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 квітня – в нашій новині.

Державний концерн “Укроборонпром” домовився з польськими партнерами виробляти за кордоном 125-мм снаряди для танків.

“Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща”, - йдеться в повідомленні пресслужби концерну.

Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

Подробиці – в новині.

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 878,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року).

У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

Про чинники, які визначали упродовж березня 2023 року динаміку міжнародних резервів, - в нашій новині.

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 6 квітня, закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на свого близького союзника Росію з метою припинити війну в Україні. Сі відповів, що сподівається на швидке проведення мирних переговорів двома сторонами, повідомляє Reuters.

На переговорах у Пекіні, в яких також брала участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Макрон сказав, що Захід повинен залучити Пекін для допомоги у вирішенні кризи та запобіганню “спіралі” напруженості, яка може розколоти світові держави на ворогуючі блоки.

"Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності… Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви допоможете Росії схаменутися і посадити всіх за стіл переговорів", – сказав Макрон президенту Китаю, стоячи поруч з ним біля Народної зали на початку їхньої зустрічі.

У коментарях після зустрічі з Макроном Сі закликав до переговорів між двома сторонами та до політичного вирішення війни в Україні.

Більше інформації – в новині.

Китай готовий працювати разом із Францією над досягненням шляхом переговорів припинення війни в Україні, заявило джерело у французьких дипломатичних колах.

"Президент і Сі домовилися "дбайливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", — сказав співрозмовник видання.

Сьогодні зранку у Львові почали демонтаж самовільно збудованої церкви святого Володимира УПЦ МП. Про це повідомляє у Facebook заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

“Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали”, – розповів Зубач.

Він додав, що поліція забезпечує порядок.

Мер міста Андрій Садовий близько 14:30 повідомив про завершення демонтажу церкви. Він також повідомив, що у Львові "за ці два дні завершили історію московського патріархату".

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