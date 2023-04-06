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У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)

Роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.

У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)
Фото: Любомир Зубач у Facebook

Сьогодні зранку у Львові почали демонтаж самовільно збудованої церкви святого Володимира УПЦ МП. Про це повідомляє у Facebook заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

“Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали”, – розповів Зубач.

Він додав, що поліція забезпечує порядок.

Оновлення. Мер міста Андрій Садовий близько 14:30 повідомив про завершення демонтажу церкви. Він також повідомив, що у Львові "за ці два дні завершили історію московського патріархату". 

"Приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання. Надалі там розвиватимемо реабілітацію для військових. Монастир ПЦУ, який там знаходиться продовжить своє служіння. Храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України. Власниця приміщення на Антоновича розірвала угоду з московським патріархатом. Ця парафія припинила богослужіння. Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість та толерантність", – заявив у telegram.

Фото: Любомир Зубач у Facebook

Фото: Любомир Зубач у Facebook

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Нагадаємо, вчора громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.

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