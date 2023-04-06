Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві

У компанії повідомили, що барельєф не підпадає під дію закону про декомунізацію.

“Укрзалізниця” не збирається демонтувати барельєф на честь Полтавської битви у рамках програми дерусифікації, яка була затверджена компанією раніше.

Про це свідчить відповідь “Укрзалізниці” на запит LB.

Так, на запит щодо демонтажу наступних пам'ятних знаків у рамках дерусифікації була надана відповідь, що події 1905 та 1709 року не підпадають під дію Закону про декомунізацію, а отже не будуть демонтовані:

на честь перемоги росіян над шведами у Полтавській битві 1709 року по ст. Полтава Південна;

на честь барикадних боїв повсталих робітників з царськими військами 13 грудня 1905 року по ст. Запоріжжя 1;

4 меморіальних таблиць по ст. Сарни, в тому числі на честь політичного страйку робітників у 1905 році та начальника станції, який мав стосунок до акцій проти українського підпілля з УПА;

Як відомо, у 1709 році відбулась битва між союзними військами Карла XII, гетьмана Івана Мазепи та Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією Петра I з іншого.

Крім цього, працівниками УЗ було запропоновано журналісту LB звернутися до Українського інституту національної пам'яті щодо начальника станції, який брав участь мав стосунок до акцій проти українського підпілля з УПА.

Нагадаємо, 21 березня в Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією. Заборона буде стосуватися назв, що символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця та діячів, які здійснювали військову агресію.