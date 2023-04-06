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У разі успішного контрнаступу Україна готова обговорити з Росією звільнення Криму, – заступник голови ОПУ

Однак деокупація військовим шляхом теж не виключається. 

У разі успішного контрнаступу Україна готова обговорити з Росією звільнення Криму, – заступник голови ОПУ
Андрій Єрмак і Андрій Сибіга
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив про готовність України обговорювати з Росією майбутнє Криму в разі успішного контрнаступу. Про це він сказав у інтервʼю Financial Times, пише УП

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення нашою армією", – сказав він. 

Журналісти вважають, що ці слова є "найчіткішою заявою про зацікавленість у переговорах з Росією" з квітня 2022. 

За словами Сибіги, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.

У березні 2022, коли політико-дипломатичні переговори з росіянами ще відбувалися, українська сторона на переговорах із Росією пропонувала, щоби питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Однак після того, як стало відомо про нелюдські злочини російської армії в окупованих населених пунктах, Україна припинила всі переговори. Перемовини йдуть тільки щодо обміну полоненими.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Путін не є субʼєктом переговорів. Зеленський заявляв, що говорити можна тільки з тією Росією, яка готова віддати законні території України. 

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