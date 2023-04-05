Українська розвідка закликає мешканців Криму надавати інформацію про російські війська та склади

ГУ розвідки Міноборони звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму з проханням і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів.
Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України.
“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!” - повідомили розвідники.
Мешканців Криму попросили повідомляти інформацію про розташування:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
Інформацію можна передати наступними каналами:
Телефон: +380969455341
- Signal
Telegram:
- чат: https://t.me/krymbavovna_chat
- бот: @krymbavovna_bot
E-mail: [email protected]
Нагадаємо, окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.