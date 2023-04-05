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Українська розвідка закликає мешканців Криму надавати інформацію про російські війська та склади

Також розвідників цікавлять місця розташування штабів окупантів.

Українська розвідка закликає мешканців Криму надавати інформацію про російські війська та склади
Фото: надано пресслужбою

ГУ розвідки Міноборони звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму з проханням і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України.

“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!” - повідомили розвідники.

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Мешканців Криму попросили повідомляти інформацію про розташування: 

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Інформацію можна передати наступними каналами:

Телефон: +380969455341

  • Signal
  • WhatsApp

Telegram: 

  • чат: https://t.me/krymbavovna_chat
  • бот: @krymbavovna_bot

E-mail: [email protected]

Нагадаємо, окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

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