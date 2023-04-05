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Президенти України та Польщі разом виступили у Варшаві

Володимир Зеленський подякував Польщі за допомогу, а Анджей Дуда пообіцяв надалі надавати її.

Президенти України та Польщі разом виступили у Варшаві
Фото: EPA

Ввечері 5 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда разом виступили на площі Королівського замку у Варшаві.

Анджей Дуда зазначив, що Україна потребує підтримки та поставок сучасного озброєння. 

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"У багатьох країнах після більше ніж 400 днів повномасштабної війни Росії проти України зростає втома, виснаження і зневіра. Виникає спокуса, підживлювана російською пропагандою та дезінформацією, за всяку ціну якомога швидше домогтись перемирʼя. Укладення невигідного для України миру з Росією, який по суті полягатиме в тому, що РФ і надалі займатиме землі, які зараз окупує. На це ніколи не буде нашої згоди. Політика поступок і покірності щодо Росії і політики Путіна ведена роками, принесла отруйні плоди. Її результатом є сьогоднішня агресія і тисячі невинних жертв. Тільки Україна має вирішувати, на яких підставах проводити мирні переговори. Єдині умови, яких світові лідери мають вимагати від Росії — повне виведення військ з території України. Повне виведення військ поза міжнародно визнані кордони. Ні про які переговори і рішення над головами українців не може бути і мови", - сказав президент Польщі під час виступу.

Він наголосив, що ті, хто пропонує мирні переговори на невигідних для України умовах, мають відвідати місця, де російські військові скоїли численні злочини проти мирного населення.

В свою чергу, Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща стане лідером у авіаційній коаліції, як раніше стала лідером у танковій коаліції.

Президент України також подякував полякам за послідовну допомогу у відбитті російської агресії.

Нагадаємо, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки.

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