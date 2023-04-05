На окупованій території Запорізької області пролунали вибухи, - Федоров

Подробиці поки що невідомі.

Сьогодні, 5 квітня, на тимчасово окупованих росіянами територіях Запорізької області пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку!” - написав Федоров.

Він додав, що кілька годин тому вибухи було чутно поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Там жителі зафіксували 2 гучних вибухи.

Фото: Іван Федоров

“Підраховуємо втрати рашистів”, - підсумував Федоров.

Нагадаємо, біля під'їздів і в інших громадських місцях тимчасово окупованого Бердянська з'явилися оголошення, котрі закликають містян евакуюватись.