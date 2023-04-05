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Синєгубов: Жодних підозр посадовим особам Харківської ОВА не вручали

Голова ХОВА прокоментував обшуки.

Синєгубов: Жодних підозр посадовим особам Харківської ОВА не вручали
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Голова Харківвської обласної військовї адміністрації Олег Синєгубов прокоментував обшуки в ОВА.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро ровели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА. Детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. У ХОВА завжди відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування" - зазначив Синєгубов.

Він також доодаав, що наразі не має можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

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"Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше в НАБУ підтвердили факт проведення обшуків у ХОВА, але деталей не розголошують.

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