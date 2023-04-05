Синєгубов: Жодних підозр посадовим особам Харківської ОВА не вручали

Голова Харківвської обласної військовї адміністрації Олег Синєгубов прокоментував обшуки в ОВА.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро ровели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА. Детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. У ХОВА завжди відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування" - зазначив Синєгубов.

Він також доодаав, що наразі не має можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

"Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше в НАБУ підтвердили факт проведення обшуків у ХОВА, але деталей не розголошують.