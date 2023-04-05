Окупанти обстріляли центр Берислава

У середу, 5 квітня, під вогонь агресора знову потрапило місто Берислав Херсонської області.
Про це повідомив очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram.
Внаслідок артилерійської атаки РФ по центральній частині Берислава отримав пошкодження магазин.
Крім цього, одна людина була поранена – її доставили в лікарню.
Нагадаємо, що 5 квітня армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона - обстріляла два комунальних підприємства.
3 квітня російські військові вкотре обстріляли медичний заклад у Херсоні. Є пошкодження будівлі лікарні, люди не постраждали.