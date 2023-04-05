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Окупанти обстріляли центр Берислава

Одна людина була поранена.

Окупанти обстріляли центр Берислава
Фото: Поліція Херсонської області

У середу, 5 квітня, під вогонь агресора знову потрапило місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомив очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram.

Внаслідок артилерійської атаки РФ по центральній частині Берислава отримав пошкодження магазин. 

Крім цього, одна людина була поранена – її доставили в лікарню.

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Нагадаємо, що 5 квітня армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона - обстріляла два комунальних підприємства.

3 квітня російські військові вкотре обстріляли медичний заклад у Херсоні. Є пошкодження будівлі лікарні, люди не постраждали.

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