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Канадські інструктори вчать українців протимінній безпеці

Навчання тривають в рамках операції UNIFIER - UK.

Канадські інструктори вчать українців протимінній безпеці
Фото: Олександр Павлюк

У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України проходять інженерну підготовку з мінної безпеки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

“Військовослужбовці Збройних сил України у Великій Британії проходять теоретичні та практичні заняття з інженерної підготовки на тему мінної безпеки щодо особливих ознак місць встановлення вибухонебезпечних предметів”, - написав він.

За його словами, навчання тривають під керівництвом інструкторів 1-ї Канадської механізованої бригадної групи Збройних сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.

“Військовослужбовці Збройних сил Канади перебувають на території Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність”, - зауважив Павлюк.

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

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Нагадаємо, що українські артилеристи закінчили навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Це друга бійців, яка пройшла тренування.

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