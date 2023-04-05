Це схоже на спосіб підготовки до тривалої війни проти України.

Росія, ймовірно, розглядає випуск зовнішніх боргових зобов’язань як один із способів закрити фінансові прогалини.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

“28 березня 2023 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини державного боргу Росії в іноземній валюті “розробляється”. Цей крок майже напевно свідчить про те, що Росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає “дружніми”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після завершення розробки інвестори з інших країн зможуть придбати російський суверенний борг і таким чином профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету Росії. Такі інвестори опосередковано фінансували б вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що в останні місяці російські банки були основними суб’єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

Таким чином, за даними Міноборони Британії, російські чиновники, ймовірно, бачать випуск зовнішніх боргових зобов’язань як один із способів закрити прогалини у фінансах Росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться Росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим.

Нагадаємо, через санкції в Росії стали найбільше торгувати китайським юанем замість долара. Кремль закликає компанії переходити з “токсичних” на “дружні” валюти.