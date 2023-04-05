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Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні

Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п'ятницю, 7 квітня.

Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні
Джо Байден і Еммануель Макрон у Білому домі, 1 грудня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися під час телефонної розмови перед візитом Макрона до Пекіна залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на адміністрацію французького президента.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні", - йдеться в заяві офісу Макрона.

У Єлисейському палаці також повідомили, що Макрон і Байден сподіваються, що Китай зможе сприяти солідарності між глобальною північчю та глобальним півднем і створити спільний порядок денний щодо клімату та біорізноманіття. 

Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п'ятницю, 7 квітня. Голова Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс на двосторонні відносини.

Нагадаємо, Макрон і фон дер Ляєн сьогодні прибудуть до Китаю, говоритимуть про Україну. Для президента Франції ця поїздка дає шанс отримати деякі економічні перемоги.

Наступного тижня Китай планує відвідати глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

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