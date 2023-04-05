​У Всеукраїнської програми ментального здоров'я з'явилися амбасадори

Перша леді Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком зустрілася з амбасадорами Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Амбасадорами програми стали представники шоу-бізнесу, підприємницьких кіл, лідери громадської думки. Їхня місія – формування в українському суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я.

Марія Єфросиніна – телеведуча, акторка, громадська діячка, співзасновниця ГО «Фонд Маша» і багатьох інших благодійних проектів, почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з питань гендерної рівності та боротьби з насильством. Нагороджена орденом «За заслуги» (ІІІ ступеня).

Monatik (Дмитро‌ Мона‌тик) – український співак, танцюрист, автор пісень, саунд-продюсер, композитор, заслужений артист України.

Wellboy (Антон Вельбой) – український співак, композитор, автор пісень. Під час зустрічі Антон розповів, як відверто ділився з підлітками та молоддю своїм досвідом із подолання проблем із ментальним здоров'ям. Щирість Антона допомогла молодим людям зняти внутрішні бар'єри.

Олександра Матвійчук – українська правозахисниця, голова ГО «Центр громадянських свобод», лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, премій імені Василя Стуса та «Захисник демократії».

Олег Романчук – директор Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету, лікар-психіатр, психотерапевт.

Даша Квіткова – інфлюенсерка, підприємниця, що заснувала Школу онлайн професій.

Сергій Коваленко – генеральний директор одного з найбільших сервіс-провайдерів у галузі енергетики Yasno. Зламав стереотипи щодо того, як у кризових ситуаціях бізнеси можуть комунікувати з людьми.

Зоя Литвин – українська громадська діячка та підприємниця, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine, заслужений працівник освіти України.

Марк Лівін – український письменник, журналіст. Заступник головного редактора The Village Україна.Разом із психологом, сертифікованим гештальт-терапевтом Іллею Полудьонним став ведучим подкасту «Простими словами» від The Village Україна. Лауреат літературних конкурсів видавництва «Смолоскип» та «Коронація слова». У квітні 2019 року Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги включила книгу Марка Лівіна «Рікі та дороги» до списку видатних книжок для дітей з інвалідністю.

Павло Вржещ – співзасновник і креа тивний директор українського рекламного агентства Banda Agency. Входить у список «100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Фокус». Має понад 200 нагород фестивалів креативності.

«Треба, щоб українці знали: біль – точно не те, чого можна соромитися чи приховувати. Бути «не ок» – це теж нормально. Говорити про це, шукати допомоги – не просто правильно, а й відповідально і щодо себе, і щодо тих, хто поряд», – зазначила Олена Зеленська.

Віктор Ляшко озвучив прогнози, згідно з якими наслідки повномасштабної війни на своєму ментальному здоров'ї відчують близько 15 млн українців, з них 3-4 млн у разі неотримання психосоціальної підтримки, ймовірно, потребуватимуть допомоги фахівця з психічного здоров'я. І такого навантаження не витримає жодна медична система.

Нагадаємо, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської стартувала комунікаційна кампанія, мета якої – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан.