В Україні запровадять систему верифікації ліків з 2D-кодуванням

В Україні планують запровадити систему верифікації ліків з 2D-кодуванням, що передбачено новим закон про лікарські засоби, спрямованим на запобігання обігу фальсифікованих медикаментів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
МОЗ з цього приводу проводить консультації з бізнесом.
Так, Міністерство охорони здоров’я спільно з проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців” (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску цієї системи в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.
Цього разу під час консультацій зупинилися на її деталізації, а саме: реалізації цьогоріч, опрацювавши коментарі, зауваження, побажання, озвучені бізнес-спільнотою восени торік.
Так, на 2023 рік заплановано:
- підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МОЗ та суб’єктами ринку;
- фіналізація та прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням;
- створення Національної організації верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ);
- комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу.
На запит МОЗ також були надані від Європейської медичної організації з верифікації (EMVO) відповіді на питання, що виникли в процесі роботи над проєктами документів.
“Підроблені лікарські засоби є проблемою в усьому світі, що створює значну загрозу здоров’ю та безпеці людей. Міністерство охорони здоров’я підтримує впровадження надійної та ефективної системи, що дозволить запобігти надходженню підроблених ліків на ринок”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих. У зловмисників вилучили фальсифікату на 50 млн гривень.