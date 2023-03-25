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В Україні запровадять систему верифікації ліків з 2D-кодуванням

Зараз тривають консультації з бізнесом.

В Україні запровадять систему верифікації ліків з 2D-кодуванням
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні планують запровадити систему верифікації ліків з 2D-кодуванням, що передбачено новим закон про лікарські засоби, спрямованим на запобігання обігу фальсифікованих медикаментів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

МОЗ з цього приводу проводить консультації з бізнесом.

Так, Міністерство охорони здоров’я спільно з  проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців” (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску цієї системи в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.

Цього разу під час консультацій зупинилися на її деталізації, а саме: реалізації цьогоріч, опрацювавши коментарі, зауваження, побажання, озвучені бізнес-спільнотою восени торік. 

Так, на 2023 рік заплановано:

  • підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МОЗ та суб’єктами ринку;
  • фіналізація та прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням;
  • створення Національної організації верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ);
  • комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу. 

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На запит МОЗ також були надані від Європейської медичної організації з верифікації (EMVO) відповіді на питання, що виникли в процесі роботи над проєктами документів.  

“Підроблені лікарські засоби є проблемою в усьому світі, що створює значну загрозу здоров’ю та безпеці людей. Міністерство охорони здоров’я підтримує впровадження надійної та ефективної системи, що дозволить запобігти надходженню підроблених ліків на ринок”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих. У зловмисників вилучили фальсифікату на 50 млн гривень.

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