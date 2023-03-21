Щотижня у Києві зростає кількість підтверджених випадків ковіду, – Гінзбург

Така ситуація є прогнозованим результатом легковажного ставлення киян до свого здоров’я.

Щотижня у Києві зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Усього з 10 до 16 березня у Києві зареєстровано 1652 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 384 більше, ніж за попередній аналогічний період.

Зокрема захворіли 662 чоловіки, 990 жінок та 190 дітей, найменшому з яких виповнилося лише 8 днів.

Гінзбург зазначила, що для медиків такі цифри є прогнозованим результатом легковажного ставлення киян до свого здоров’я та здоров’я близьких.

“Здається, минулі спалахи цієї підступної хвороби мало кого та мало чому навчили. Майже немає людей у масках, ніхто не дотримується дистанції, не всі прикривають носа та рота, коли кашляють і чхають… Я вже не кажу про те, що хворим взагалі варто залишатися вдома, лікуватися та чекати на повне одужання”, – cказала чиновниця.

Очільниця Департаменту підкреслила, що найефективнішим захистом від COVID-19 залишається вакцинація.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з походженням коронавірусу, який викликає COVID-19.