У львівському реабілітаційному центрі за рік встановили більше 100 протезів

Кілька військових з протезами вже навіть повернулись на фронт.

У Львові триває встановлення нових протезів українцям, котрі постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“За рік у реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine українці, які постраждали від війни, отримали понад 100 нових протезів”, - написав він.

Садовий зазначив, що в реабілітаційному центрі українці вчаться жити із новими кінцівками - починають ходити, стрибати, відчувати себе і своє тіло.

Мер Львова додав, що кілька протезованих військових вже навіть повернулись на фронт.

Нагадаємо, міністерство соціальної політики запропонувало допомогу в протезуванні військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій.