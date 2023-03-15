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У львівському реабілітаційному центрі за рік встановили більше 100 протезів

Кілька військових з протезами вже навіть повернулись на фронт.

У львівському реабілітаційному центрі за рік встановили більше 100 протезів
Фото: Андрій Садовий

У Львові триває встановлення нових протезів українцям, котрі постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“За рік у реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine українці, які постраждали від війни, отримали понад 100 нових протезів”, - написав він.

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Садовий зазначив, що в реабілітаційному центрі українці вчаться жити із новими кінцівками - починають ходити, стрибати, відчувати себе і своє тіло. 

Мер Львова додав, що кілька протезованих військових вже навіть повернулись на фронт.

Нагадаємо, міністерство соціальної політики запропонувало допомогу в протезуванні військовослужбовців, які втратили кінцівки під час бойових дій. 

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