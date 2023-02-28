Україна отримала партію вакцини проти віспи мавп

Україна отримала 10 тис. доз вакцини Jynneos проти віспи мавп.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Вакцину передали Україні як гуманітарну допомогу в межах EU4Health – програми ЄС з охорони здоровʼя. Вона буде розподілена та розвезена до регіонів відповідно до зібраної потреби. Вакцинація людей, які належать до груп ризику, здійснюватиметься безоплатно.

Отримана Україною вакцина є живою атенуйованою вакциною проти натуральної віспи та віспи мавп. Вона призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження натуральною віспою або віспою мавп.

Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Люди, котрі раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, мають вакцинуватися лише в тому випадку, якщо з часу щеплення минуло більше ніж 10 років.

Така вакцинація рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження віспою мавп та людям, які належать до групи високого ризику інфікування.

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