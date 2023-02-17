Попри песимістичні прогнози система охорони здоров'я України не піддалася колапсу, – ВООЗ

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге зазявив, що попри песимістичні прогнози система охорони здоров'я України не піддалася колапсу.
Про це пише CNN.
У країні не сталися спалахи хвороб, як передбачалося рік тому.
Клюге нагадав про “безліч песимістичних” прогнозів минулого року, зокрема про те, що “система охорони здоров'я впаде” і відбудеться “вибух Covid-19, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу”.
“Усього цього не було”, – сказав він під час свого п'ятого візиту в Україну за останній рік.
Він подякував працівникам охорони здоров'я та міжнародній підтримці за те, що система “настільки стійка і все ще працює”.
За його словами, втрати психічного здоров'я від війни є величезними, і міжнародні зусилля “необхідно подвоїти”, щоб сприяти навчанню лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.
Візит Клюге в Україну був зосереджений на посачання “найбільшої гуманітарної пожертви організації охорони здоров'я в її історії”, що включала 59 автобусів для імунізації – для доставки щеплень дітям.
Нагадаємо, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я.