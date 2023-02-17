Попри песимістичні прогнози система охорони здоров'я України не піддалася колапсу, – ВООЗ

У країні не сталися спалахи хвороб, як передбачалося рік тому.

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге зазявив, що попри песимістичні прогнози система охорони здоров'я України не піддалася колапсу.

Про це пише CNN.

У країні не сталися спалахи хвороб, як передбачалося рік тому.

Клюге нагадав про “безліч песимістичних” прогнозів минулого року, зокрема про те, що “система охорони здоров'я впаде” і відбудеться “вибух Covid-19, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу”.

“Усього цього не було”, – сказав він під час свого п'ятого візиту в Україну за останній рік.

Він подякував працівникам охорони здоров'я та міжнародній підтримці за те, що система “настільки стійка і все ще працює”.

За його словами, втрати психічного здоров'я від війни є величезними, і міжнародні зусилля “необхідно подвоїти”, щоб сприяти навчанню лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.

Візит Клюге в Україну був зосереджений на посачання “найбільшої гуманітарної пожертви організації охорони здоров'я в її історії”, що включала 59 автобусів для імунізації – для доставки щеплень дітям.

Нагадаємо, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я.