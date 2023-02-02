Чиновниця сприяла затвердженню в документах неправдивих відомостей щодо ліків на користь приватного підприємця.

Служба безпеки повідомила про підозру керівниці одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла завезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн гривень. Заходи з викриття правопорушників здійснювали співробітники Служби безпеки спільно з представниками Нацполіції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що посадовиця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей щодо лікарських засобів на користь приватного підприємця.

Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України. Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 321-1 ККУ (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Служба безпеки України продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Вживаються заходи для вилучення з обігу фальсифікованих лікарських засобів.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала у Києві транснаціональну злочинну організацію, члени якої тероризували місцевих підприємців.