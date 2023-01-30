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В отруєних у київському кафе знайшли сальмонелу

В лікарні наразі перебувають четверо хворих.

В отруєних у київському кафе знайшли сальмонелу
Фото: Вечірній Київ

Станом на сьогодні, 30 січня, відомо про шість випадків захворювання гострим ентероколітом серед мешканців Києва, котрі вживали їжу в закладі громадського харчування.

Про це повідомила пресслужба Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

“Всі випадки ймовірно пов'язанні з вживанням готової продукції в одному із закладів громадського харчування в Шевченківському районі міста Києва”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє “Вечірній Київ”, йдеться про кафе Honey у Шевченківському районі.

Зазначається, що хворі вживали у кафе страви в період 23-25 січня. До складу страв, ймовірно пов'язаних з захворюванням, входили курячі яйця з неповною термічною обробкою.

Наразі госпіталізовані четверо дорослих, ще двоє лікуються амбулаторно. 

“Всі госпіталізовані бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій, у трьох із них виділено Salmonella enteritidis, групи D та 1 матеріал в роботі”, - повідомили в медустанові.

Представники Київського міського центру контролю та профілактики хвороб та Держпродспоживслужби проводять епідрозслідування даного випадку. Ними було відібрано готові страви для бактеріологічного дослідження на кишкову групи інфекцій, проби питної води та змиви з об'єктів навколишнього середовища.

Крім того, співробітники, які перебували на зміні, були бактеріологічно обстежені.

Нагадаємо, в магазинах Одеси та області, а також Івано-Франківщини, з'явився небезпечний для здоров'я арахіс, який було привезено з Єгипту.

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