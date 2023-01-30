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Київ замовив виробництво і придбав 12 пересувних мобільних котелень

Одну котельню підʼєднали до теплопункту однієї зі столичних шкіл.

Київ замовив виробництво та придбав 12 пересувних мобільних котелень. 

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, одну котельню вже підʼєднали до теплопункту однієї зі столичних шкіл. 

"Також зараз у процесі виробництва ще понад 10 таких котелень для столиці. Виготовляють такі котельні в Україні. Їхня вартість вдвічі дешевша, ніж в Європі", - додав Кличко.

Міський голова зауважив, що котельні в разі відсутності теплопостачання можна оперативно розмістити в лікарнях, школах, дитсадках. Нині вузлами приєднання альтернативних теплоджерел оснастили вже 50 шкіл та 20 медзакладів Києва.

"Мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин, під’єднавши до центрального теплопункт закладу. Така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Пересувні котельні можна експлуатувати навіть при температурі мінус 30 градусів. Їхня дозаправка здійснюється автоматично", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомляли, що 42 котельні в Києві мають можливість працювати від генераторів, якщо буде відключене електропостачання.

На засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявляв про те, що російські атаки підштовхують Україну до побудови децентралізованої енергетичної системи. Йдеться про створення мініелектростанцій і малих об’єктів генерації, вбудованих в наявну енергосистему.

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