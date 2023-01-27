Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця перенесла терміни погашення єврооблігацій

Анонс розмістили на Ірландській фондовій біржі.

Укрзалізниця перенесла терміни погашення єврооблігацій
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця 27 січня перенесла терміни погашення єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"В результаті платежі з погашення боргу по єврооблігаціях Товариства були перенесені з 2024 року на 2026 рік, з 2026 року – на 2028 рік. Анонс на Ірландській фондовій біржі розміщено щойно", - зазначили в міністерстві.

Наприкінці 2022 року власники єврооблігацій прийняли пропозиції УЗ перенести на 2 роки виплати по процентах та основному боргу.

Як пояснили в Мінінфраструктури, відтермінування виплат по єврооблігаціях знизить навантаження на ліквідність компанії, що надасть більше можливостей для відновлення інфраструктури та збільшення експортної здатності залізничного транспорту. 

Нагадаємо, торік у грудні УЗ відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також