Укрзалізниця перенесла терміни погашення єврооблігацій

Укрзалізниця 27 січня перенесла терміни погашення єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"В результаті платежі з погашення боргу по єврооблігаціях Товариства були перенесені з 2024 року на 2026 рік, з 2026 року – на 2028 рік. Анонс на Ірландській фондовій біржі розміщено щойно", - зазначили в міністерстві.

Наприкінці 2022 року власники єврооблігацій прийняли пропозиції УЗ перенести на 2 роки виплати по процентах та основному боргу.

Як пояснили в Мінінфраструктури, відтермінування виплат по єврооблігаціях знизить навантаження на ліквідність компанії, що надасть більше можливостей для відновлення інфраструктури та збільшення експортної здатності залізничного транспорту.

Нагадаємо, торік у грудні УЗ відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.