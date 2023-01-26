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МВФ розглядає пакет допомоги Україні на 16 млрд доларів, - ЗМІ

Перші виплати за програмою можуть надійти вже у квітні.

МВФ розглядає пакет допомоги Україні на 16 млрд доларів, - ЗМІ
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає багаторічний пакет допомоги для України. Його вартість сягатиме 16 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

“Чи буде програма реалізована, залежить від ряду умов, включаючи схвалення країн Великої сімки, а також донорів і кредиторів України, які забезпечують прийнятність боргу країни”, - повідомляє видання.

Цей план вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ. Також уряду України потрібно буде взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів, окрім успішного завершення чотиримісячної безготівкової програми МВФ. 

У разі схвалення, перші виплати за програмою можуть надійти вже у квітні.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу. 17 січня Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. 

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