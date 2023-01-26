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Укрзалізниця повідомила про зростання вантажоперевезень майже на чверть

В експортних перевезеннях найбільшу частку займають зернові вантажі.

Укрзалізниця повідомила про зростання вантажоперевезень майже на чверть
Олександр Камишін, голова правління "Укрзалізниця"

Майже на чверть виросли вантажоперевезення Укрзалізниці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив на пресконференції голова правління УЗ Олександр Камишін.

У березні вантажні перевезення становили 8,3 млн тонн на місяць, а за підсумками грудня вони зросли на 23% — до 10,2 млн тонн.

Як йдеться в повідомленні пресслужби, загалом вантажні перевезення залізничним транспортом у 2022 році склали 150,582 млн тонн. 

"Перевезення у внутрішньому сполученні склали 76,111 млн тонн, на експорт — 59,423 млн тонн, імпорт — 12,394 млн тонн, у транзитному сполученні — 2,655 млн тонн", - зазначили в УЗ.

Через переорієнтацію вантажних потоків збільшилися обсяги перевезення вантажів через сухопутні прикордонні переходи в бік ЄС. Так, експортні перевезення через такі переходи у 2022 році зросли на 12,4% у порівнянні з 2021 роком — до 34 млн тонн, імпортні — на 71% до 5,8 млн тонн.

За даними УЗ, в експортних перевезеннях найбільшу частку займають зернові вантажі — 38%, було перевезено 22,55 млн тонн. 

Загальні перевезення зернових залізничним транспортом у 2022 році склали 28,9 млн тонн.

Камишін зазначив, що ключовим викликом для УЗ була і залишається можливість партнерів з ЄС опрацьовувати існуючі обʼєми українського експорту. 

"У деяких державах Європи річний експорт зерна через порти та залізницею дорівнює тому обсягу, який Україна експортувала за один місяць. Разом з європейськими компаніями ми постійно шукаємо можливості збільшення обсягу перевезень маршрутами ЄС, тому сподіваємося, що існуючий рівень — не максимальний", - підкреслив голова правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, торік Камишін повідомляв, що Укрзалізниця за серпень у порівнянні з попереднім місяцем наростила вантажні перевезення на 5%.

У червні Україна та Євросоюз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз.

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