Укрзалізниця повідомила про зростання вантажоперевезень майже на чверть

Майже на чверть виросли вантажоперевезення Укрзалізниці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив на пресконференції голова правління УЗ Олександр Камишін.

У березні вантажні перевезення становили 8,3 млн тонн на місяць, а за підсумками грудня вони зросли на 23% — до 10,2 млн тонн.

Як йдеться в повідомленні пресслужби, загалом вантажні перевезення залізничним транспортом у 2022 році склали 150,582 млн тонн.

"Перевезення у внутрішньому сполученні склали 76,111 млн тонн, на експорт — 59,423 млн тонн, імпорт — 12,394 млн тонн, у транзитному сполученні — 2,655 млн тонн", - зазначили в УЗ.

Через переорієнтацію вантажних потоків збільшилися обсяги перевезення вантажів через сухопутні прикордонні переходи в бік ЄС. Так, експортні перевезення через такі переходи у 2022 році зросли на 12,4% у порівнянні з 2021 роком — до 34 млн тонн, імпортні — на 71% до 5,8 млн тонн.

За даними УЗ, в експортних перевезеннях найбільшу частку займають зернові вантажі — 38%, було перевезено 22,55 млн тонн.

Загальні перевезення зернових залізничним транспортом у 2022 році склали 28,9 млн тонн.

Камишін зазначив, що ключовим викликом для УЗ була і залишається можливість партнерів з ЄС опрацьовувати існуючі обʼєми українського експорту.

"У деяких державах Європи річний експорт зерна через порти та залізницею дорівнює тому обсягу, який Україна експортувала за один місяць. Разом з європейськими компаніями ми постійно шукаємо можливості збільшення обсягу перевезень маршрутами ЄС, тому сподіваємося, що існуючий рівень — не максимальний", - підкреслив голова правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, торік Камишін повідомляв, що Укрзалізниця за серпень у порівнянні з попереднім місяцем наростила вантажні перевезення на 5%.

У червні Україна та Євросоюз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз.