Нацкомісія оштрафувала ще одне обленерго

Нацкомісія з регулювання енергоринку за результатами позапланової виїзної перевірки оштрафувала "Тернопільобленерго" за порушення графіків відключень електропостачання.

Відповідне рішення Комісія ухвалила 25 січня, інформує пресслужба відомства.

"Тернопільобленерго" оштрафували на 85 тис грн. Так, обленерго не забезпечувало рівномірний розподіл обсягів електроенергії між споживачами, а також неправильно інформувало споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через вебсайт. При цьому регулятор зобов’язав обленерго надалі дотримуватись графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівника обленерго штрафу у розмірі 1700 грн., оскільки персональна відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень передбачена чинним законодавством.

Комісія також ухвалила рішення провести позапланові виїзні перевірки наступних п'яти обленерго через скарги споживачів на недотримання ними графіків відключень. Йдеться про "Волиньобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі".

Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала дві компанії ДТЕК через недотримання вимог, які регулюють функціонування ринку електроенергії та порушення ліцензійних умов з її розподілу.

У ДТЕК заявили, що підуть в суд через це рішення Нацкомісії.