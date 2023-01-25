​У виробника чаю Greenfield конфіскували понад 52 млн грн і передали їх на потреби ЗСУ

Столична прокуратура передала на потреби Збройних сил України понад 52 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Встановлено, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти Росії.
"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу)", - йдеться в повідомленні.
За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь ЗСУ.
Назву компанії прокуратура не вказала, але в судовому реєстрі повідомляється, що йдеться про компанію Орімі Україна, яка в кінці грудня змінила назву на ТС Трейд. У червні минулого року року на рахунках Орімі Україна та пов'язаних з нею компаній Орімі Трейд ЛТД і Ексімтрейд заарештували 53,17 млн грн.
Орімі Україна (ТС Трейд) є виробником чаю та натуральної кави. Продукція випускається під зареєстрованими в Україні торговими марками Greenfield, TESS, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі, Принцеса Ява, Jardin, Piazza del Caffe та Жокей. Власниця компанії - Вероніка Касьяненко, родичка російського мільярдера Сергія Касьяненка.
Нагадаємо, в грудні минулого року АМКУ оштрафував Орімі Україна за спробу приховати зв'язок із Росією.