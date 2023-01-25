​У виробника чаю Greenfield конфіскували понад 52 млн грн і передали їх на потреби ЗСУ

Йдеться про компанію Орімі Україна, яка в кінці грудня змінила назву на ТС Трейд.

Столична прокуратура передала на потреби Збройних сил України понад 52 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти Росії.

"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу)", - йдеться в повідомленні.

За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь ЗСУ.

Назву компанії прокуратура не вказала, але в судовому реєстрі повідомляється, що йдеться про компанію Орімі Україна, яка в кінці грудня змінила назву на ТС Трейд. У червні минулого року року на рахунках Орімі Україна та пов'язаних з нею компаній Орімі Трейд ЛТД і Ексімтрейд заарештували 53,17 млн грн.

Орімі Україна (ТС Трейд) є виробником чаю та натуральної кави. Продукція випускається під зареєстрованими в Україні торговими марками Greenfield, TESS, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі, Принцеса Ява, Jardin, Piazza del Caffe та Жокей. Власниця компанії - Вероніка Касьяненко, родичка російського мільярдера Сергія Касьяненка.

Нагадаємо, в грудні минулого року АМКУ оштрафував Орімі Україна за спробу приховати зв'язок із Росією.