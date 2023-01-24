Виробляли до 20 тис. пачок цигарок щодоби: БЕБ припинило діяльність підпільного цеху на Волині

Детективи територіального управління БЕБ у Львівській області припинили діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок. Трьом особам повідомлено про підозру.

Встановлюється повне коло причетних осіб та перевіряється інформація щодо незаконного вивезення тютюнової продукції до країн Європейського Союзу, повідомляє сайт БЕБ.

Слідством встановлено, що підозрювані організували підпільний цех із виробництва тютюнових виробів відомої світової марки, а також їх зберігання на території Волинської області. У подальшому підроблені цигарки продавалися на Львівщині. За попередніми оцінками, виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили устаткування для виготовлення цигарок, обладнання для їх пакування, обгортки пачок та понад 5,5 тонн тютюну. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 20 млн гривень, у тому числі вартість підакцизної продукції становить 2 млн гривень.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід. З метою відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на майно підозрюваних.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинення кримінального правопорушення групою осіб) здійснюють детективи Територіального управлінням БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та при оперативному супроводі управління стратегічних розслідувань Нацполіції України у Львівській області.

Нагадаємо, у Львові БЕБ вилучило контрабандні електронні цигарки на майже 10 млн гривень.