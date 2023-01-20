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Бюро економічної безпеки співпрацюватиме з Європолом

Співпраця має прискорити розслідування у справах про незаконне виведення коштів за кордон.

Бюро економічної безпеки співпрацюватиме з Європолом
Фото: ЕРА/UPG

Бюро економічної безпеки України отримало статус компетентного органу по співпраці з Європолом. 

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Співпраця має прискорити розслідування у справах про незаконне виведення коштів за кордон та інших кримінальних правопорушеннях вчинених у сфері економіки. 

Йдеться про обмін інформацією, спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.

Європейський поліцейський офіс – установа правопорядку Європейського Союзу; збирає інформацію щодо кримінальних злочинів. Свою роботу орган розпочав у 1994 році, поступово поширюючи свою діяльність на інші види кримінальної злочинності.

У 1999 році Європол розпочав повномасштабну роботу в усіх сферах своїх повноважень, а саме: незаконна торгівля наркотиками; незаконні мережі імміграції; тероризм, незаконна торгівля автотранспортом, торгівля людьми і дитяча порнографія, виготовлення фальшивих грошей та інших платіжних засобів, відмивання грошей. До пріоритетних сфер дослідження Європолу належать злочини проти особи, фінансові та кіберзлочини.

Нагадаємо, ще тоірк у квітні Європол розпочав операцію "Оскар" з пошуку активів підсанкційних росіян.

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