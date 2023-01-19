Російського військового підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними на Чернігівщині

У Чернігівській області російському військовослужбовцю заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Командиру зведеної стрілецької роти РФ повідомили про порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району військовий зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він вистрілив у їх бік з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Іншого дня підозрюваний віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям провести обшук однієї з баз відпочинку в окупованому селі Андріївка Чернігівського району. Унаслідок власнику бази було нанесено матеріальну шкоду.

Досудове розслідування здійснюєть слідчі Управління СБУ в Чернігівській області.

Детальніше про особливості розслідування злочинів проти окупантів та роботу правоохоронних структур в умовах повномасштабної війни на Чернігівщині в інтерв'ю LB.ua розповів керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року прокуратура Чернігівської області передала до суду 13 актів щодо 17 військовослужбовців РФ. Один військовополонений отримав 10 років ув’язнення, інший 8 років і 6 місяців. Ще 4 засуджені заочно.