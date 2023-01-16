Участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать 22 кандидати

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів, які розмістились з 1-го по 22-ге місце.

Про це повідомила Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Таке рішення Комісія прийняла за результатами тестування загальних здібностей кандидатів на посаду директора НАБУ.

Оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, відповідно до правил проведення конкурсу допустили 22 особи.

Загалом тестування загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу.

“Наступний етап – практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів”, - наголосили в Комісії.

Також Комісія доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки.Також запропоновано оприлюднити інформацію про кандидатів – автобіографії, анкети, та майнові декларації з урахуванням вимог законодавства.

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