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Участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать 22 кандидати

Наступний етап конкурсу - практичне завдання.

Участь у конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать 22 кандидати
Фото: Lb.ua

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів, які розмістились з 1-го по 22-ге місце.  

Про це повідомила Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ. 

Таке рішення Комісія прийняла за результатами тестування загальних здібностей кандидатів на посаду директора НАБУ.

Оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, відповідно до правил проведення конкурсу допустили 22 особи. 

Загалом тестування загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу. 

“Наступний етап – практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів”, - наголосили в Комісії. 

Також Комісія доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки.Також запропоновано оприлюднити інформацію про кандидатів – автобіографії, анкети, та майнові декларації з урахуванням вимог законодавства. 

Нагадаємо, НАБУ та прокуратура завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+".

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