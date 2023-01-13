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Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною

ВАКС призначив штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, за якими передбачено обовʼязок подавати декларацію

Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд 13 січня оголосив вирок щодо судді Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддя не подала у належний спосіб щорічну декларацію за 2020 рік. Обвинувачена не отримала для цього цифровий підпис, зіславшись, що його використання суперечить її релігійним та іншим переконанням.

"Попри те, що суддя мала можливість отримати цифровий підпис без застосування ідентифікаційного коду, а лише за даними її паспорта, вона в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді", - розповіли в САП.

Суд визнав суддю винною у вчиненні проступку, передбаченого ст. 366-3 КК України та призначив штрафу у розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, за якими передбачено обовʼязок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійсненні функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік.

Нагадаємо, торік у жовтні НАБУ та САП повідомили судді Київського ОАС про підозру.

Тим часом НАБУ оголосило у розшук депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол. Вона не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську вартістю близько 5 млн грн.

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