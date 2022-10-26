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Суддю Київського окружного адмінсуду підозрюють у недекларуванні "через релігійні переконання", – НАБУ

Вона не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

Суддю Київського окружного адмінсуду підозрюють у недекларуванні "через релігійні переконання", – НАБУ

25 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили судді Київського окружного адміністративного суду про підозру в умисному неподанні е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ст. 366-3 КК України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, служителька Феміди не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, обґрунтувавши це нібито релігійними переконаннями.

"Однак, суддя зобов‘язана була подати декларацію в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», натомість скерувала декларацію до НАЗК у письмовому вигляді", – зазначили в бюро.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі результатів висновків НАЗК.

Нагадаємо, нардепка отримала підозру від НАБУ за недостовірні відомості в е-декларації. Вона не внесла інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку в нежитловому приміщенні у Харкові та авто.

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