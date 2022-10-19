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На Прикарпатті арештовано активи підприємств РФ на 150 млн грн

Низка приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства ухилилися від сплати податків. 

На Прикарпатті арештовано активи підприємств РФ на 150 млн грн

На Івано-Франківщині за клопотанням прокурорів арештовано активи підприємств РФ на 150 млн грн і 20 об’єктів майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, низка приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства, здійснюючи господарську діяльність, ухилилися від сплати податків. 

Зараз вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА. 

Також тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

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