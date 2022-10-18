Насірову повідомили ще одну підозру – у неправомірній вигоді в понад 722 млн гривень

Він і його радник підозрюються в отриманні вигоди за відшкодуванням компаніям Бахматюка.

Колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику повідомили підозру в отриманні $5,5 млн і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину – це понад 722 млн грн. Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України, повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро. Прізвище експосадовця не розголошується, однак озвучені деталі дають можливість зрозуміти, що йдеться про Романа Насірова.

Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України) – заочно, оскільки місцезнаходження його не встановлено. Йдеться про Олега Бахматюка, фігуранта справи про розкрадання стабілізаційного кредиту.

"Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015-серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу", – зазначили правоохоронці.

Частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. Правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше двох млн грн пені.

Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Власник агрохолдингу є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".