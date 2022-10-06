СБУ викрила на масових поборах керівництво державної виконавчої служби Одещини

Чиновник налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.

На хабарництві викрито одного з керівників управління юстиції в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"До організації незаконної діяльності причетний один із заступників держустанови, який налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за «прискорену» процедуру зняття арешту з особистого майна", – йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше 1000 доларів за місяць.

Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого у якості посередника для передачі грошей.

Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 000 у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, раніше НАБУ на Івано-Франківщині викрило на хабарі суддю і посередника-адвоката. Служитель Феміди просив і отримав 1200 доларів за "потрібне" рішення в адміністративній справі.