Він збував наркотики через поштові відправлення та заклади лише перевіреному колу клієнтів.

У Чернігівській області затримано наркодилера та вилучено наркотики та психотропи на півтора мільйона гривень.

Про це повідомив Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Фігуранта затримано, слідчі готуються вручити йому повідомлення про підозру.

Встановлено, що 32-річний мешканець Прилуцького району налагодив гуртовий збут наркотичних засобів і психотропних речовин гуртовими партіями через поштові відправлення та заклади, виключно перевіреному колу клієнтів.

Серед пропонованих дилером заборонених речовин – амфетамін, “Альфа-PVP” та канабіс. Заборонені речовини клієнти могли отримати, заздалегідь оплативши замовлення переказом коштів на банківську картку.

Поліцейські затримали дилера поблизу одного з поштових відділень, він саме отримав чергову партію “товару”. Під час огляду його речей поліцейські виявили посилку, в якій було два півкілограмових пакети з амфетаміном, а під час огляду його автомобіля – розфасовані по дозах “Альфа-PVP” і амфетамін, блокнот із "чорновими" записами, банківські карки та пристрій для вживання психотропних речовин.

Фото: Нацполіція

У помешканні фігуранта поліцейські виявили 3,5 кг цукерок із вмістом психотропних речовин, близько 500 г амфетаміну, близько 200 г “Альфа-PVP”, а також електронні ваги та засоби для фасування заборонених речовин.

Орієнтована вартість вилучених заборонених речовин, за цінами “чорного” ринку, перевищує півтора мільйона гривень.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, це – не законне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Крім того, вилучено автомобіль, який дилер використовував у своїй незаконній діяльності.

Відповідно до санкції інкримінованої статті, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Прилуцька окружна прокуратура.

Фото: Нацполіція