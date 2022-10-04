Шахраї ошукали потерпілих на 10 млн грн під виглядом надання послуг із працевлаштування в Європі, – Офіс генпрокурора

Серед потерпілих – вимушені переселенці та біженці, які шукали роботу за кордоном.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва 13 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній і шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року підозрювані розробили спільний план заволодіння коштами громадян України, зокрема вимушених переселенців та біженців, які шукали роботу за кордоном.

"Для цього організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги щодо працевлаштування у країнах Європи. Після отримання від потерпілих платежу у сумі 250 євро жодних дій щодо працевлаштування громадян підозрювані не вчиняли, а припиняли з ними зв’язок", – йдеться у повідомленні.

Отримані кошти привласнювались та виводились через банківські картки підставних осіб.

За попередніми даними, у такий спосіб злочинне угруповання ошукало щонайменше 1000 громадян на суму понад 10 млн гривень.

У межах слідства правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання підозрюваних та адресами їх "офісів". Вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 1 млн гривень готівкою, близько 35 000 доларів США та 12 000 євро.

Запобіжний захід вже обрано 11 підозрюваним. Щодо інших обрання запобіжних заходів триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Нагадаємо, київські поліцейські викрили групу шахраїв та припинили діяльність фейкових обмінників, які ошукали сімох громадян на 122 000 євро та 282 000 доларів США.