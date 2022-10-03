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Росія штучно створила чергу для українських біженців на кордоні з Латвією

В черзі для пішого перетину кордону стоять сотні українців.

Росія штучно створила чергу для українських біженців на кордоні з Латвією
Фото: https://t.me/izrigi

На російсько-латвійському кордоні стоїть черга з кількасот громадян України, котрі  намагаються виїхати до Європи з тимчасово окупованих РФ територій. Російські прикордонники пропускають буквально по кілька українських громадян на день.

Про це повідомляє видання delfii.

Уточнюється, що громадяни РФ та Євросоюзу проходять кордон окремою чергою, котра рухається значно швидше.

“Люди сплять на картоні, на піддонах, на клейонках - а багато хто навіть не захопив із собою термос”, - йдеться у повідомленні.

За словами волонтерів, у черзі вже померло двоє людей, зокрема померла 80-річна жінка. Волонтери почали ставити намети, щоб люди могли перепочити, а також роздають гарячі напої та печиво.  

Також волонтери чекають українських біженців після перетину кордону з Естонією.

Раніше повідомлялось, що окупанти не випускають близько тисячі українців із Російської Федерації до Латвії. Люди, серед яких інваліди та діти, перебувають на пункті пропуску вже четвертий день.

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