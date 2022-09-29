Росіяни не пускають близько тисячі українців з РФ до Латвії, – Гайдай

Окупанти не випускають близько тисячі українців із Російської Федерації до Латвії. Люди, серед яких інваліди та діти, перебувають на пункті пропуску вже четвертий день.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На пункті пропуску Бурачки в Псковській області росіяни вже чотири дні не випускають громадян України, які бажають виїхати... У черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти, перебувають у жахливих умовах", – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять із РФ.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. Тисяча українців побоюються за своє життя, очікуючи на репресії з боку окупантів", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, завтра Кремль має намір оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.