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​Проблема іранських безпілотників вирішується, – Резніков

"Наші навчилися їх глушити".

​Проблема іранських безпілотників вирішується, – Резніков
Уламки збитого безпілотника Shahed-136
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

У Збройних силах вже вирішують проблему іранських безпілотників Shahed-136.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Інтерфакс Україна".

Міністр зазначив, що навіть унікальні системи ППО повністю не гарантують закриття неба. Проте проблема іранських безпілотників вже вирішується.

Українські військові збивають велику кількість цих БПЛА.

"Наші навчилися їх глушити", – сказав він.

 

Також Україна звернулася до партнерів із запитом про експертизу. "Я їм сказав, що ми дамо вам їхні запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", – повідомив глава Міноборони.

Нагадаємо, 23 вересня зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Збитий БПЛА призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Він здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. 

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