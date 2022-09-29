Росія завдала нового удару по Дніпропетровській області. Постраждали понад 10 людей

Уранці 29 вересня російська армія завдала нового удару по Дніпропетровській області.

З "Ураганів" із забороненими касетними снарядами обстріляла Криворізький район, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства", – написав він.

Пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо, вночі російська армія вдарила ракетами по Дніпру – там загинули троє людей, ще пʼятеро були поранені. І серед жертв, і серед потерпілих є діти. Крім того, з артилерії росіяни обстріляли Нікопольський район.