Міжнародна робоча група з питань санкцій обґрунтувала необхідність внесення РФ до списку держав – спонсорів тероризму

Документ також містить оцінку наслідків офіційного визнання РФ спонсором тероризму і для самої Росії, і для США чи Канади.

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ – "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму".

У ньому пояснюються суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна – спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST), необхідність внесення Росії до списку країн зі статусом SST, а також оцінено наслідки офіційного визнання РФ спонсором тероризму і для самої Росії, і для США чи Канади. Про це йдеться на сайті президента України.

Також у документі наведено докази відповідності дій Російської Федерації визначенню "тероризм". На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили.

"Вид, масштаби та мета навмисного, політично мотивованого насильства, яке Росія застосовує проти українських некомбатантів, шокують. Держсекретар США має визнати Російську Федерацію державою – спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади. Експерти детально описують основні наслідки: обмеження на проведення трансакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив", – зазначено на сайті президента.

Визнання Росії спонсором тероризму посилить тиск з метою включення цієї країни до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Це також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США. Буде заборонено весь експорт і продаж зброї, ще більше посилиться контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання, крім того, будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження.

Цей статус полегшив би процес застосування вторинних американських санкцій на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку країну, яка продовжить співпрацювати з Росією. Загроза вторинних обмежувальних заходів збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність.

Присвоєння статусу SST значно підвищило б рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору.

"Зазначено складні дипломатичні, правові та економічні наслідки для США та інших членів санкційної коаліції у зв’язку з присвоєнням цього статусу. Однак, стверджується в документі, закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом’якшення більшості з цих проблем. Визнання Росії державою – спонсором тероризму, як вказано у документі, приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які він вчинив проти невинних українських громадян. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим. Щодо пом’якшення ризиків, то передусім законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль", – додали в пресслужбі Володимира Зеленського.

Зазначається, що при присвоєнні статусу держави – спонсора тероризму можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран було визнано державою – спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

Щоб зменшити побоювання стосовно того, що американські позивачі у США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд Сполучених Штатів міг би ухвалити рішення про те, що ці активи звільняються від потенційних судових позовів і використовуватимуться для відбудови України.

Може бути передбачена умова, що якщо російські збройні сили покинуть територію України і таким чином припинять тероризувати українське населення, то статус буде скасовано. Палата представників США та Сенат могли б покладатися на цю умову при скасуванні статусу у спільній резолюції. Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з’явитись більше стимулів припинити війну.

Враховуючи високу ціну за свідчення про терористичні акти та бездіяльність у відповідь, санкційна група Єрмака-Макфола вважає, що переваги від присвоєння Російській Федерації статусу держави – спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом’якшити.

Нагадаємо, 27 липня Сенат США одностайно схвалив необов’язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму. New York Times через кілька днів після цього писала, що Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Нині до списку держав – спонсорів тероризму внесені Іран, КНДР, Куба і Сирія.