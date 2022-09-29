У четвер в Україні до +24, на правобережжі – дощі

У четвер, 29 вересня у більшості районів Правобережжя України падатимуть невеликі дощі.

Про це повідомили в Укргідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті помірний, вдень місцями значний дощ гроза. На решті території без істотних опадів.

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень 15-20° (в Карпатах близько 10°); на решті території – 19-24°.

У Київській області температура становитиме 15-20°; в українській столиці – 16-18°, мінлива хмарність.