Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих українських територій, – ISW

“Піар-ефект від анексії буде практично нульовим через невдоволення частковою мобілізацією в Росії”.

Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір і адміністративну частину процесу.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Хоча 30 вересня залишається найбільш імовірною датою для певного виду анексії”, – йдеться у повідомленні. ISW раніше прогнозувала, що президент Росії Володимир Путін у цей день може оголосити про анексію у зверненні до обох палат Держдуми РФ.

У Міноборони РФ 28 вересня заявили, що Росія “найближчим часом втілить у життя прагнення жителів “ЛНР”, “ДНР”, Запорізької та Херсонської областей бути разом з Росією”. Однак спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін того ж дня оголосив, що Держдума має провести вступні засідання для схвалення анексії окупованої території України 3 і 4 жовтня.

Російськомовне опозиційне видання “Медуза”, що базується в Латвії, 28 вересня процитувало джерела в Кремлі, які заявили, що Кремль вирішив “не квапити події”. Ці джерела повідомили, що “піар-ефект від анексії буде практично нульовим" через невдоволення частковою мобілізацією в Росії”.

“Медуза” також повідомила, що Кремль провів закрите опитування громадської думки, яке продемонструвало широке невдоволення росіян. Російська влада, можливо, намагається виправити суспільне невдоволення мобілізацією, перш ніж оголосити про анексію.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що усі 32 організатори псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, а також так звані спостерігачі ідентифіковані і нестимуть відповідальність.