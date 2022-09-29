Збитки довкіллю Харківщини від російської агресії вже становлять 83 млрд грн

Збитки довкіллю Харківської області від російської агресії вже становлять 83 млрд грн.

На цьому наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомила пресслужба міністерства.

За словами Міністра, лише шкода від засмічення та забруднення ґрунтів Харківщини сягає 82 млрд гривень.

Від забруднення повітря внаслідок пожеж – 134 млн гривень, а від пошкодження зелених насаджень – понад 135 тисяч гривень.

“Реальний обсяг значно більший, адже через тимчасову окупацію, замінування територій, постійні обстріли, не завжди фахівці мають безпосередній доступ до місць російських злочинів. Обрахований розмір шкоди – це лише третя частина тих кейсів, які наші інспектори змогли проаналізувати та оцінити”, – відзначив Руслан Стрілець.

Як повідомив Міністр, за цей час на території лісгоспів Харківщини виникло 90 лісових пожеж на площі 126 га, збитки від яких орієнтовно становлять 3,4 млн гривень.

У небезпеці сьогодні продовжують перебувати три національні природні парки Харківщини – Дворічанський, Гомільшанські ліси та Слобожанський.

На тимчасово окупованій території (східний берег р. Оскіл) залишається 112 водних об’єктів: 5 водосховищ та 107 ставків.

Нагадаємо, за пів року російські окупанти завдали збитків довкіллю України майже на 400 млрд гривень. Найбільше шкоди було завдано через забруднення повітря.