Головним нашим завданням зараз є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози. Зараз не 2014 рік, всі все розуміють, і обов’язково діятимуть.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, Премʼєр-міністр Канади Трюдо, Премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, Генеральний секретар ООН Гутерріш, Президент Європейської ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі”, - повідомив президент.

Він додав, що ще раз подякував президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей із російського полону. Командири з “Азовсталі”, які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Також почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги.

Передусім це медична підтримка – усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні. Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу президента, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил.

“Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули”, - запевнив Володимир Зеленський.

Також із Ердоганом обговорили подальшу оборонну взаємодію, реагування на ті всі агресивні кроки, які Росія вже зробила і ще готується зробити.

“З канцлером Німеччини обговорили широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні. В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини – дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії – їх доволі багато, вони зрозумілі. Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу у Європу та диверсії на газогоні “Північний потік”.

Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу – маємо разом зробити його справді міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет”, - підкреслив голова держави.

Зеленський зазначив, що розмова з премʼєр-міністром Канади була дуже конкретною і стосувалася передусім того, як Канада може збільшити підтримку України. Серед іншого, обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Зеленський запропонував прем’єр-міністру Трюдо стати лідером у глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття.

“З пані Ліз Трасс обговорили можливості Британії в посиленні санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму, за повну підтримку та готовність іти разом з нами до повернення свободи всім нашим людям – в усіх частинах України, без будь-яких винятків”, - наголосив президент України.

Розмова з Генеральним секретарем ООН стосувалася також і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення Статуту ООН мають бути покарані. З ним також обговорили реалізацію нашої експортної зернової ініціативи. Погодилися в тому, що ініціативу потрібно не лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, а й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, які її потребують, та відповідну взаємодію з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія тощо.

“Нещодавно завершив розмову з Шарлем Мішелем. Як завжди, це була розмова справжніх друзів. Дякую за повну підтримку в питанні псевдореферендумів і за готовність розширювати допомогу Україні. Звичайно, обговорили й підготовку нових санкцій”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад 1 млрд доларів.

“Якщо хтось там у Росії думає, ніби вони зможуть “проскочити” з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там у Росії сподівається, що світ зрадить свої ж цінності, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони – в Росії – помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше”, - наголосив Зеленський.

Президент підписав чергові укази, згідно з якими державними нагородами відзначені 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники. За хоробрі та результативні дії при визволенні з-під окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій.

“Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может, у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру”, - звернувся Зеленський до росіян.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що президент України Володимир Зеленський "намагався зірвати мобілізацію в Росії".