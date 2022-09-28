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Відзавтра Салтівська лінія метро у Харкові поновлює роботу у повному обсязі, - Терехов

Поїзди почнуть курсувати лінією з 6:30.

Відзавтра Салтівська лінія метро у Харкові поновлює роботу у повному обсязі, - Терехов
Фото: Харківський метрополітен у Telegram

Завтра, 29 вересня, Салтівська лінія харківського метрополітену поновлює роботу у повному обсязі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що з 6:30 поїзди підуть усіма станціям лінії - від “Історичного музею” до “Героїв праці”.

Інтервал руху поїздів становитиме 10 хвилин.

Нагадаємо, днями російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових. 22 вересня вночі рашисти обстрілювали спальні райони обласного центру.

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