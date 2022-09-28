У Росії на війну забирають навіть пенсіонерів, онкохворих та людей з інвалідністю, - Генштаб ЗСУ

У Бєлгороді й Ростові мобілізовані мають за свій кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

У Росії під час так званої "часткової мобілізації" забирають на війну усіх, кого можуть, навіть якщо в людей немає досвіду проходження військової служби.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Наприклад, у віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії. Не беруть до уваги навіть відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

Трапляються непоодинокі випадки, коли на війну забирають осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та пенсіонерів. Попри це в деяких регіонах Росії люди намагаються чинити спротив такій примусовій мобілізації.

"Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту", - йдеться в повідомленні Генштабу.

А в тимчасово окупованому українському Криму чоловіки, аби уникнути мобілізації, пропонують хабарі або ж утікають в Росію чи намагаються працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури. Також ідуть на дрібний злочин.

Нагадаємо, на кордоні з Грузією ухилянтам від російської мобілізації почали видавати повістки.

А батьки першокурсників військово-морської академії в РФ протестують проти відправки курсантів на війну.