Після вибухів у Криму Росія передислокувала частину персоналу Чорноморського флоту в Новоросійськ, – ГУР

Також окупаційні війська на півострові стали ретельніше ставитися до таких понять як терористична загроза, загроза з повітря.

Після серії вибухів у Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту в Новоросійськ і розподілили авіацію з півострова по аеродромах на території Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, відправили з Криму той персонал, який має допоміжні функції на флоті.

"Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що окупанти в Криму почали ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря. Рашисти постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань.

Також Скібіцький повідомив, що росармія продовжує переміщувати через український півострів військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст. Його охорону росіяни посилили від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму.

Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони повідомило, що підводні човни ЧФ РФ перебазували з Криму в Новоросійськ через страх Росії, що по них ударять.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський підтвердили інформацію, що це ЗСУ обстріляли авіабази росіян у Криму.